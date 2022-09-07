Єдине місце, де росіяни можуть перекинути резерви й роблять це зараз, це район Сіверсько-Бахмутського напрямку. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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"Війська росії підходять в район Лисичанська, Попасної. Вони дійсно там стають сильнішими, але їхнє підсилення ми контролюємо і в деяких місцях наші війська переходять у контрнаступ. Наприклад, від Бахмуту в бік Світлодарська. Далі на всю лінію фронту російських військ не вистачає", – сказав експерт.

Угруповання на Херсонщині приречене

За словами Світана, дилему з Бахмутом окупанти розв'язати просто не можуть, бо правобережне угруповання відрізане від всіх логістичних шляхів. Тобто росіяни на Херсонщині не зможуть втекти живими.

Тому навіть якби вони й хотіли, то вже не врятуються, угруповання приречене. Це 20 тисяч смертників,

– заявив військовий експерт.

Він зазначив, що окупанти отримали наказ збільшити кількість військ біля Мелітополя. Проте вони зупинили це. Це завдання стояло кілька тижнів тому. Вони це зупинили, бо, як сказав Світан, це все одно б не дозволило наступати.

Поблизу Ізюма росіяни потраплять у пастку

Світан розповів, що росіяни не зможуть втримати Ізюмський напрямок. Там така проблема, як і у правобережного угруповання. Перекинути туди війська можна тільки через Куп'янськ. Це єдина гілка, яка у них є і функціонує.

"Проте розширення плацдарму біля Балаклії призведе до того, що наша артилерія діставатиме до Куп'янська і зараз цю нитку, яка підживлює Ізюмське угруповання, ЗСУ візьмуть під контроль. Можна буде говорити, що окупанти потраплять у вогняну пастку, в якій перебуває правобережне угруповання", – вважає експерт.

Він додав, що наш Генштаб вирішуватиме, як розгортати наступ. Ми бачитимемо наслідки, хоч із запізненням у кілька днів.

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Росіяни до кінця стоятимуть на Херсонщині

Світан зазначив, що коли росіяни підписують контракт, який зобов'язує вбивати українців на українській землі, то вони вже розуміють, що вони смертники. Росіян веде сюди лише прагматизм, бонуси, які їм пропонує російське військово-політичне керівництво.

"Тому перебування 20-тисячного угруповання логічне з точки зору російського командування і російських солдатів. Вони отримали гроші й завдання, переправились на правий берег і утримуватимуть територію до останнього російського солдата. Команду на вихід вони не отримають, бо це політичне рішення. Єдиний вихід – це з допомогою артилерії, авіації, РСЗВ перемішати це 20-тисячне угруповання", – сказав Світан.

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