Відповідь українських воїнів 24 каналу озвучив громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук. Він зараз перебуває безпосередньо на фронті.

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Під час стріму, який транслювався на ютубі 24 каналу, Макарук запитав у побратимів, де, на їх думку, за понад 6 місяців війни окупантам найбільше "дісталося на горіхи".

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Він резюмував відповідь українських воїнів.

Це Київська область. Це кажуть фахівці, які доклали до цього свій хист та професійну майстерність. Кажуть, що на Київщині та під Харковом, – процитував речник InformNapalm.

Вйськовослужбовець ЗСУ наголосив, що найбільшої поразки і втрат російські загарбники зазнали саме у Київській області.

"Гриби під Києвом будуть добрі"

Макарук натякнув, що багато окупантів стали "добривом" для української землі.

На жаль, під Києвом гриби цьогоріч збирати не будуть (через небезпеку замінування лісів – 24 канал). Але я гарантую, що через кілька років гриби там будуть добрі,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Також Макарук додав, що цьогоріч не рекомендовано їсти раків з Київського водосховища та Київського моря.

"Хто його знає, що їли ті окупанти перед тим, як стати кормом", – зауважив Макарук.

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