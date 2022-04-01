Київщина незабаром стане вільною від російських окупантів. Нашим героям вдається відганяти ворога від столиці України.

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Звільнення Київської області від окупантів

Як повідомив голова військової адміністрації Київської області Олександр Павлюк, ЗСУ повністю звільнили від окупантів Броварський район, а також більшу частину Бучанського району. Окрім того, активні бойові дії тривають у трикутнику Гостомель – Буча – Ворзель.

Ворог поніс втрати, але хоче перегрупуватися та продовжувати бойові дії.

Ми максимально не даємо це зробити. І ми не виключаємо, що ці війська після перегрупування можуть і далі продовжувати бойові дії, швидше за все, на сході України,

– сказав Павлюк.

Окрім того, вороги намагаються забити свої машини награбованим українським майном.

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