Киевская область вскоре станет свободной от российских оккупантов. Нашим героям удается отгонять неприятеля от столицы Украины.

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Освобождение Киевской области от оккупантов

Как сообщил глава военной администрации Киевской области Александр Павлюк, ВСУ полностью освободили от оккупантов Броварской район, а также большую часть Бучанского района. Кроме того, активные боевые действия продолжаются в треугольнике Гостомель – Буча – Ворзель.

Враг понес потери, но хочет перегруппироваться и продолжить боевые действия.

Мы максимально не даем это сделать. И мы не исключаем, что эти войска после перегруппировки могут и дальше продолжать боевые действия, скорее всего, на востоке Украины,

– сказал Павлюк.

Кроме того, враги пытаются забить свои машины награбленным украинским имуществом.

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