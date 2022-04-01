В специальное подразделение "ПАТРІОТ 129" в Киеве вступают граждане других стран – поляки, чехи, американцы, чеченцы, азербайджанцы, корейцы. Что побуждает их идти на войну – читайте в материале сайта 24 канала.

Читайте "На меня смотрели эти глазки", – как учитель физкультуры стал командиром спецподразделения в Киеве

"Люди поднимаются не только в Украине"

По словам 24-летнего украинца с позывным "Ильич", россияне пришли к нам домой, поэтому он пошел воевать за себя, за брата, за племянника, за друзей, за бабушку, за всех окружающих. За то, что на этой земле играл с детства и рос.

"Ильич" / Фото Алины Туришин, 24 канал

По его мнению, если бы не пошел он и тысячи таких же украинцев, то дети бы в Украине не знали, что такое детство. Война, убийства не только взрослых, но и юношей и женщин, которые совершает Российская Федерация, объединила здесь разные народы.

Кровавая бомбардировка со стороны России побуждает к тому, что люди поднимаются не только в Украине. Все поднимаются против этого агрессора,

– сказал он.

Важно Я видел, как снаряд попал в соседний дом, – история киевлянина, в дверь которого постучалась война

"Россия всегда была агрессором"

Гражданин Азербайджана, позывной "Азер", приехал воевать за Украину еще в 2014 году. По его словам, сейчас есть тысячи добровольцев, которые хотят присоединиться и воевать именно против России. Мотив войны – защита Украины и дальнейшее изменение политической ситуации в родной стране.

За Украину воюют иностранцы / Фото Алины Туришин, 24 канал

Россия всегда была агрессором на протяжении многих веков. Она постоянно подавляла другие народы. Советский Союз мешал людям. Сейчас также продолжают мешать свободным людям создавать свою независимость, демократию и свободу,

– подчеркнул он.

Мужчина убежден, что в Азербайджане также все изменится после победы Украины.

Иностранцы уверены в победе Украины / Фото Алины Туришин, 24 канал

Победа будет за нами, мы верим, что эта страна будет сильной,

– резюмировал защитник.

Страны послали Россию за кораблем, – Саакян о "расчете в рублях": смотрите видео