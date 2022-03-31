Начатая Россией война против Украины изменила жизнь всех украинцев. Киевский учитель физкультуры Ярослав Троян – не исключение. Отныне он – командир отдельного специального подразделения ПАТРІОТ 129" в Киеве.

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Как учитель физкультуры стал командиром батальона

Ярослав Троян преподавал в школе боевых искусств и в детском саду. Работал учителем физкультуры в течение 20 лет, а также тренировал полицию Киевской области. Сегодня он командир отдельного специального подразделения "ПАТРІОТ 129" в Киеве.

Мужчина отметил, что войны с Россией ждал, потому что точно знал, что она произойдет. Ярослав Троян знал, где находится укрытие, что там будут люди и его несовершеннолетние воспитанники.

За месяц до полномасштабного вторжения мне снилась война. И я об этом говорил. Впервые я нормально заснул с 23-го на 24-е февраля. Когда я проснулся утром, то сказал включить телевизор, потому что уже война. Дома все удивились,

– вспомнил он.

Ярослав Троян / Фото Алины Туришин, 24 канал

В военкомате мужчину направили в территориальную оборону. Троян рассказал, что придя в штаб ТрО, – принял первый бой, потому что прорвалась некоторая российская техника, в Оболонском районе столицы началась стрельба. По его словам, многие люди были напуганы. Сам мужчина уже 36 лет занимается боевыми искусствами и умеет обращаться с оружием.

"Все дети стали другими, стали взрослыми за этот месяц войны"

Записываться в ТрО сразу не стал, а пошел охранять детей. Пока шел по району, то к нему стали присоединяться и другие люди, которые его знают. Мужчина сказал, что не знает кто и что будет делать, но российскую публику знает, и уверен, что они будут брать заложников.

Их методика – прикрываться людьми. А легче всего взять безоружных в одном месте – детском саду, школе, больнице.

Ярослав Троян / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я спросил у ребят, хотят ли они со мной, потому что я хочу защищать детей. На меня смотрели эти глазки. Эти дети побежали в укрытие. Это невозможно забыть никогда Они смотрели с надеждой, что я их закрою и защищу. Они смотрели испуганные, и там набивалось до двух тысяч человек ночью,

– вспомнил Ярослав Троян.

Потом люди начали выезжать и сейчас в укрытии пусто. Но первые 10 – 12 дней было очень тяжело, рассказал он. По словам мужчины, он заходил к своим ученикам, и как мог, так и успокаивал их. Они видели, что возле них люди с оружием и им было легче.

Уже через полчаса командир провел первую спортивную тренировку. По его словам, все дети, которые были там, стали другими, стали взрослыми за этот месяц войны.

Они все (дети – 24 канал) изменились очень. Я им (оккупантам – 24 канал) не прощу. Я лично в плен брать не буду. Все, что будет двигаться, я буду уничтожать,

– подчеркнул он.

"В подразделении насчитывается около 180 человек разных профессий"

Когда организовался подразделение, то стали присоединяться люди, которые занимаются строительными материалами, которые воюют, и в разведке. Сделали все, как в армии. Все, что здесь сделано, добавил он, – все своими руками. В батальоне также есть капеллан, который приходит и общается, помогает. Есть и военный психолог, а также медицинский центр, где работают профессиональные врачи.

Подразделение также получило машину скорой помощи от Европейского Союза. Сейчас пытаются оборудовать ее внутри, чтобы была реанимация, которая может уехать куда-то и спасать раненых, чтобы там была маленькая операционная.

"Сделали все, как в армии" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Ярослав Троян рассказал, что оружие бойцам раздавали с КамАЗа. Многие люди пришли и с собственным. А то, которое раздавали, мужчина внес в списки. Сейчас регулярно проводятся учения – как обращаться с оружием, как передвигаться, как действовать в той или иной ситуации.

По словам командира, сейчас в батальоне насчитывается около 180 человек разных профессий. Есть кадровые военные, представители СБУ, полицейские в отставке.

Война с россиянами не заканчивается 300 лет, надо учить историю. Я всегда говорил, что они нам не братья. Сейчас наконец мы начали идти нога в ногу в информационной войне. Очень много предателей и заинтересованных в российских деньгах. Когда в 2014 году все началось, если бы мы не теряли времени, то сейчас была бы совсем другая ситуация,

– уверен он.

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На защиту Украины стал и 52-летний Василий Бобьяк, который уже много лет вместе с семьей проживал в Лондоне. Когда началось полномасштабное вторжение России, мужчина решил, что будет здесь до победы.

Жена сначала была против, потому что есть дети. А я сказал, что это моя страна. Я уже убегал из нее, сколько еще можно бежать? Я больше не хочу. Если бы я понимал то, что понимаю сейчас, тогда, когда уехал из Украины в 1997 году, то я бы не поехал. Просто я был молод, хотелось жить нормальную жизнь, а тут оно никак не получалось,

– сказал он.

Василий Бобьяк и Ярослав Троян / Фото Алины Туришин, 24 канал Мужчина уверен, что "украинцев дурили дважды", а третьего раза он уже не хочет. "Украина должна быть Украиной". Это не первый раз, когда Василий Бобьяк возвращается защищать Украину. Началось все с 2004 года. А в 2014 году активно занимался волонтерством. Украинская диаспора собрала средства и купила первые машины. Все, что могли, тянули сюда. Я рвался на фронт, но мне сказали, что здесь есть кому воевать, но нечем и не в чем. Мы привозили машины. И когда уже началось в 2022 году, то я уже захотел воевать. Я верю всем сердцем, что это закончится победой. Надо ломать систему в которой мы живем,

– продолжил он. Ярослав Троян отметил, что война длится не месяц, а восемь лет, просто фаза стала другой. Все штабы, которые сейчас формируются, все учения, которые проводятся, должны были происходить в течение восьми лет. По его словам, многие люди звонят и говорят, что "если бы было оружие, россияне бы так не продвинулись". Мужчина добавил, что говорил неоднократно еще в 2014 году, что вся Нацгвардия должна проходить обучение и иметь оружие. А так люди без оружия и по подвалам прячутся. У меня сестра две недели сидела в подвале в селе Гавриловка. Когда сделали гуманитарный коридор и она уехала, у нее не выдержало сердце. Она доехала до Киева, а в дом ее занесли уже на покрывалах,

– сказал он. Некоторые родственники Ярослава Трояна находятся сейчас в оккупации. В том месте нет связи. А прах сестры завезти и похоронить сейчас не имеет возможности.