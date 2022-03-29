Владимир Зеленский 29 марта выступил в онлайн-формате перед парламентом Дании, сообщает 24 канал. В своей речи президент упомянул о Мариуполе.

Узнайте больше Россия применяет против нас десятки ракет ежедневно, – Зеленский обратился к парламенту Дании

Зеленский рассказал датчанам о преступлениях России в Мариуполе

Глава государства отметил, что Мариуполь уже более 3 недель находится под осадой россиян. Многим людям удалось убежать от агрессии. Однако в городе все еще остаются около 100 тысяч человек.

Политик рассказал датчанам, что местное население топило снег, чтобы получить воду. С начала оккупации Мариуполя туда не удалось доставить гуманитарную помощь.

Доставку воды, еды, лекарств – все блокируют российские военные,

– объяснил Зеленский.

Он также отметил, что около 90% зданий города полностью разрушены обстрелами и бомбами. Российская авиация наносит авиаудары не останавливаясь. Они целенаправленно подрывают укрытия, в которых скрываются люди.

Мир в прямом эфире наблюдает за преступлениями России

То, что российские войска совершают с Мариуполем, это преступление против человечества, совершаемое буквально в прямом эфире на глазах у всей планеты,

– заметил Зеленский.

Он спросил, почему это стало возможным, а мир не может остановить этот поток военных преступлений России, который не иссякает с 24 февраля. "Ответ просто и циничен – люди, принимающие решение в России, надеются, что и это сойдет им с рук", – заявил глава государства.

В то же время датчане считают, что им удается обходить эмбарго на российскую нефть. В целом международное сообщество продолжает выражать свою обеспокоенность, в то же время необходимы конкретные действия.

Ознакомьтесь – вечернее обращение Зеленского за 28 марта: смотрите видео