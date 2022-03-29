Володимир Зеленський 29 березня виступив в онлайн-форматі перед парламентом Данії, повідомляє 24 канал. У своїй промові президент згадав про Маріуполь.

Дізнайтеся більше Росія застосовує проти нас десятки ракет щодня, – Зеленський звернувся до парламенту Данії

Зеленський розповів данцям про злочини Росії в Маріуполі

Глава держави зазначив, що Маріуполь вже понад 3 тижні перебуває під облогою росіян. Багатьом людям вдалося втекти від агресії. Однак у місті все ще залишаються приблизно 100 тисяч людей.

Політик розповів данцям, що місцеве населення топило сніг, аби отримати воду. Від початку окупації Маріуполя туди не вдалося доставити гуманітарну допомогу.

Доставку води, їжі, ліків – усе блокують російські військові,

– пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що приблизно 90% будівель міста повністю зруйновані обстрілами та бомбами. Російська авіація завдає авіаударів, не зупиняючись. Вони цілеспрямовано підривають укриття, в яких ховаються мирі люди.

Світ у прямому ефірі спостерігає за злочинами Росії

Те, що російські війська роблять з Маріуполем, це злочин проти людства, який чинять буквально у прямому ефірі на очах у всієї планети,

– зауважив Зеленський.

Він запитав, чому це стало можливим, а світ не може зупинити цей потік воєнних злочинів Росії, який не вичерпується з 24 лютого. "Відповідь просто та цинічна – люди, які ухвалюють рішення в Росії, сподіваються, що і це зійде їм з рук", – заявив глава держави.

Водночас данці вважають, що їм вдаватиметься обходити ембарго на російську нафту. Загалом міжнародна спільнота продовжує висловлювати свої занепокоєння, водночас потрібні конкретні дії.

Ознайомтеся – вечірнє звернення Зеленського за 28 березня: дивіться відео