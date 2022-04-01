До спеціального підрозділу "ПАТРІОТ 129" у Києві приєднуються громадяни інших країн – поляки, чехи, американці, чеченці, азербайджанці, корейці. Що спонукає їх іти на війну – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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"Люди підіймаються не тільки в Україні"

За словами 24-річного українця з позивний "Ілліч", росіяни прийшли до нас додому, тому він пішов воювати за себе, за брата, за племінника, за друзів, за бабусю, за всіх оточуючих. За те, що на цій землі грався з дитинства та ріс.

"Ілліч" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

На його думку, якби не пішов він та тисячі таких самих українців, то діти б в Україні не знали, що таке дитинство. Війна, вбивства не тільки дорослих, а й юнаків та жінок, які вчиняє Російська Федерація, об'єднала тут різні народи.

Криваве бомбардування з боку Росії спонукає до того, що люди підіймаються не тільки в Україні. Всі підіймаються проти цього агресора,

– сказав він.

Важливо Я бачив, як снаряд влучив у сусідній будинок, – історія киянина, у двері якого постукала війна

"Росія завжди була агресором"

Громадянин Азербайджану, позивний "Азєр" приїхав воювати за Україну ще у 2014 році. За його словами, зараз є тисячі добровольців, які хочуть приєднатися та воювати саме проти Росії. Мотив війни – захист України та подальша зміна політичної ситуації у рідній країні.

За Україну воюють іноземці / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Росія завжди була агресором протягом багатьох віків. Вона постійно пригнічувала інші народи. Радянський Союз заважав людям. Зараз також продовжують заважати вільним людям створювати свою незалежність, демократію та свободу,

– наголосив він.

Чоловік переконаний, що в Азербайджані також все зміниться після перемоги України.

Іноземці впевнені у перемозі України / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Перемога буде за нами, ми віримо, що ця країна буде сильною,

– резюмував захисник.

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