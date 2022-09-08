Ответ украинских воинов 24-го каналу озвучил общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук. Он сейчас находится прямо на фронте.
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Во время стрима, транслировавшегося на ютубе 24 канала, Макарук спросил у собратьев, где, по их мнению, за более чем 6 месяцев войны оккупантам больше всего "досталось на орехи".
Бойцы ВСУ назвали место, где больше всего досталось оккупантам
Он резюмировал ответы украинских воинов.
Это Киевская область. Это говорят специалисты, которые приложили к этому свои способности и профессиональное мастерство. Говорят, что в Киевской области и под Харьковом, – процитировал представитель InformNapalm.
Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что наибольшее поражение и потери российские захватчики понесли именно в Киевской области.
"Грибы под Киевом будут хорошие"
Макарук намекнул, что многие оккупанты стали "удобрением" для украинской земли.
К сожалению, под Киевом грибы в этом году собирать не будут (из-за опасности заминирования лесов – 24 канал). Но я гарантирую, что через несколько лет грибы там будут хорошие,
– сказал военнослужащий ВСУ.
Также Макарук добавил, что в этом году не рекомендуется есть раков из Киевского водохранилища и Киевского моря.
"Кто его знает, что ели эти оккупанты перед тем, как стать кормом", – заметил Макарук.
Стрим Игоря Гаврищака и Михаила Макарука: смотрите полное видео
Бои за Киевскую область: главное
- Рано утром 24 февраля россия начала войну против Украины. Российские войска вторглись в Украину сразу по многим направлениям.
- Главной целью российских захватчиков был Киев. Оккупанты собирались захватить столицу Украины за 3 дня.
- Во всех регионах, которые россияне попытались захватить, продолжались ожесточенные бои. Вооруженные Силы Украины в конце марта – начале апреля выбили российских захватчиков с Севера нашей страны. Некоторые населенные пункты Киевской области практически месяц были под оккупацией, и там велись боевые действия.
- Свой позорный побег из северных регионов Украины россия назвала "жестом доброй воли".