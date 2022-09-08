Однако вместо того, чтобы стать в оборону, россияне даже пытаются атаковать по некоторым направлениям. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, такие нелогичные действия оккупантов связаны с тем, что российские оккупанты используют устаревшие методы ведения войны.

Россияне действуют, как написано в книге. Но это советская методика. Эта советская практика не имеет ничего общего с современной войной,

– отметил Коваленко.

Какую тактику применяют россияне

Как рассказал военный обозреватель, для наступательных действий оккупанты применяют тактику огневого вала. Речь идет о массовом использовании ствольной и реактивной артиллерии, большом количестве боеприпасов.

Самое интересное, что даже в обороне россияне используют эту самую тактику. Подразделения ВСУ, штурмующие позиции российских кафиров, попадают под хаотические и неточные, но массированные артиллерийские удары,

– подчеркнул Коваленко.

Где россияне пытаются идти в наступление

По его словам, из-за ограниченных ресурсов российские захватчики способны применять тактику огневого вала исключительно на узких участках фронта.

Оккупанты пытаются таким образом действовать в Авдеевке . Впрочем, как отметил военный обозреватель, там эта тактика уже не полноценна, ведь оккупанты делают серьезные паузы между обстрелами. Это связано с тем, что у россиян серьезно нарушена логистика и они не успевают часто подвозить боекомплекты.

. Впрочем, как отметил военный обозреватель, там эта тактика уже не полноценна, ведь оккупанты делают серьезные паузы между обстрелами. Это связано с тем, что у россиян серьезно нарушена логистика и они не успевают часто подвозить боекомплекты. Также россияне пытаются применять тактику огневого вала возле Бахмута. Там оккупанты даже делают попытки перейти в наступление. По словам Коваленко, сейчас россияне способны покрыть артиллерийским огнем менее 10 километров фронта. Хотя еще 3 месяца назад российские военные были способны обеспечивать 30 км огневого вала.

"Россияне не способны даже держать оборону"

Хаотические и нелогичные действия российской армии свидетельствуют о том, что оккупанты не способны противостоять давлению украинских военных.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Сегодня россияне не способны даже эффективно удерживать оборону. Вся оборона оккупантов рушится через некоторое время после штурмовых действий со стороны ВСУ. Украинские военные используют каскадное разрушение линии фронта. Это происходит на правобережье Херсона, Харьковской и Донецкой областях. Некоторые процессы начинаются даже на Луганщине.

Почему россия бросает в бой спецподразделения

Кроме того, россия бросает на передовую спецподразделения, предназначенные для выполнения совсем других задач. По словам военного обозревателя, это совершенно ненормально с точки зрения военных действий.

Это свидетельствует о том, что у врага есть огромные проблемы с нехваткой личного состава, особенно профессионального ресурса. Поэтому россияне пытаются компенсировать отсутствие сил за счет формирований, которые имеют совсем другой профиль.

– объяснил он.

Коваленко добавил, что спецподразделения задействуются на тех участках фронта, где им нечего делать.

"Такие люди попадают в зону, где им не место. А затем становятся "200-ми", "300-ми" или "400-ми", – добавил военный обозреватель.

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Ситуация на фронте: коротко