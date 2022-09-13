Як сказав президент України у традиційному зверненні до українців, Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух наших сил на Півдні.

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Зеленський розповів, що:

стабілізаційні заходи завершені в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів,

ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває.

Він доручив прикордонникам забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території. Зеленський подякував всім нашим бійцям, які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області.

Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за 5 місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати,

– підсумував Зеленський.

Скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ

Український контрнаступ продовжує розгортатися наповну. Лише за декілька днів ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, одна, як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, реальна цифра може бути значно більшою. Вона пообіцяла надати уточнені дані вже незабаром.

Маляр сказала, що 13 вересня повідомила про звільнення на Харківщині:

3800 квадратних кілометрів,

понад 300 населених пунктів,

приблизно 150 тисяч населення.

Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше. Завтра (14 вересня – 24 канал) будуть вже уточнені дані,

– додала вона.

Заступниця міністра оборони України додала, що наразі операція продовжується. Вона розпланована до повної деокупації Харківщини. Маляр додала, що Україна ухвалила рішення продовжувати операцію у зв'язку з досягнутими успіхами на фронті. У Міноборони не розголошують деталі контрнаступу, але сподіваються, що ЗСУ якнайшвидше звільнять область.

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