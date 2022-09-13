На звільнених територіях виявляють залишки окупантів

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час звернення до українців на 202 день війни, пише 24 канал. Глава держави наголосив на важливості, щоб на звільнені території повертався не тільки український прапор, алей й звичайне нормальне життя.

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"Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п'ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати", – повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів

"Приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку", – додав президент.

Президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача

Володимир Зеленський повідомив, що провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Ключовим питанням було доповіді командувачів за напрямками.

Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух наших сил на Півдні,

– зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що було розглянуто проєкт бюджету на оборону й безпеку на наступний рік.

Зеленський зустрівся з міністрами оборони Данії та Естонії

Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністрами оборони Данії та Естонії. За словами президента, сторони говорили про подальшу підтримку України й тиск на Росію.

Провів переговори з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділення 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки для нашої держави. Обговорили нову програму співпраці й загалом збереження фінансової стабільності України,

– сказав Зеленський.

Також глава держави розповів про розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Зеленський зазначив, що проінформував Драгі про ситуацію на передовій та успіхи України.

"Дуже детально обговорили з паном Драгі ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації", – заявив президент.

Гарантії безпеки для України

Президент повідомив про результати роботи над гарантіями безпеки для України. Зокрема, він зазначив, що був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена.

Саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України,

– заявив глава держави.

Президент запевнив, що держава працює над тим, аби гарантами безпеки України стали найсильніші країни світу.

"Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою", – розповів Зеленський.

Також глава держави повідомив, що підписав указ про нагородження наших воїнів – 153 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, із них 12 – посмертно.

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