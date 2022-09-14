Соответствующую информацию Алексей Арестович рассказал вечером 13 сентября. Также он объяснил, что на самом деле заявления врага об успехах на этом участке наступления – это фейк.
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Арестович рассказал, что враг пытается наступать в районе Бахмута
Советник главы Офиса Президента заявил, что россияне соврали якобы имеют успехи в районе Бахмута, ведь Генеральный штаб ВСУ эти данные опроверг.
Они (россияне – 24 канал) сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех.
– объяснил советник Андрея Ермака.
Он добавил, что участок фронта в районе Бахмута протяженностью ориентировочно 20 километров – это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать.
Больше враг не наступает нигде. Только иногда случаются очень малые тактические действия, которые наступлением не назовешь.
Успехи ВСУ на фронте: коротко
- Владимир Зеленский вечером 13 сентября сообщил, что стабилизационные мероприятия завершены в деоккупированных районах более чем на 4 тысячах квадратных километров. Еще примерно на такой же освободившейся территории стабилизация продолжается.
- По данным президента, всего за несколько дней ВСУ освободили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно больше. Анна Маляр анонсировала уточнения по освобожденным землям Харьковщины.
- Более того, коллаборанты вспоминают об ответственности на Юге и убегают быстрее, чем оккупанти. Они вывозят семьи, все награбленное и больше не возвращаются.
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