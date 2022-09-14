Соответствующую информацию Алексей Арестович рассказал вечером 13 сентября. Также он объяснил, что на самом деле заявления врага об успехах на этом участке наступления – это фейк.

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Арестович рассказал, что враг пытается наступать в районе Бахмута

Советник главы Офиса Президента заявил, что россияне соврали якобы имеют успехи в районе Бахмута, ведь Генеральный штаб ВСУ эти данные опроверг.

Они (россияне – 24 канал) сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех.

– объяснил советник Андрея Ермака.

Он добавил, что участок фронта в районе Бахмута протяженностью ориентировочно 20 километров – это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать.

Больше враг не наступает нигде. Только иногда случаются очень малые тактические действия, которые наступлением не назовешь.

Успехи ВСУ на фронте: коротко

Владимир Зеленский вечером 13 сентября сообщил, что стабилизационные мероприятия завершены в деоккупированных районах более чем на 4 тысячах квадратных километров. Еще примерно на такой же освободившейся территории стабилизация продолжается.

По данным президента, всего за несколько дней ВСУ освободили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно больше. Анна Маляр анонсировала уточнения по освобожденным землям Харьковщины.

Более того, коллаборанты вспоминают об ответственности на Юге и убегают быстрее, чем оккупанти. Они вывозят семьи, все награбленное и больше не возвращаются.

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