Про втрати росіян в Україні під час контрнаступу ЗСУ розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Повідомляється, що з 29 серпня до 12 вересня візуально підтверджено втрату росіянами 442 одиниць техніки.

До речі Каховський міст – знову непроїзний, знищено Су-24М та Мі-8: свіжі втрати окупантів на Півдні

Понад половина втраченої техніки ворога стала трофейною для ЗСУ

Зазначається, що відразу 237 одиниць російської техніки стали українськими трофеями. Відтак, 54% від втрат ворога в майбутньому допоможуть ЗСУ бити окупанта.

Найбільше за цей період росія втратила бойових машин піхоти – 79 одиниць. Також українська армія поповнилася 45 танками ворога.

Трофейна техніка ЗСУ, яка здобута під час контрнаступу

Безпілотники – 5

Вантажівки, транспорті засоби та джипи – 41

Бойові броньовані машини – 15

Самохідна артилерія – 11

БТР – 8

Командні пункти та пункти зв'язку – 6

Інженерні транспортні засоби та обладнання – 7

РСЗВ – 5

Зенітно-ракетні системи – 1

Буксирована артилерія – 5

Зенітні гармати – 4

Самохідні протитанкові ракетні комплекси – 2



Трофейна техніка ЗСУ / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Втрати росії під час наступу ЗСУ: що відомо

Українські військові проводять контрнаступ на Харківщині та Херсонщині й вже змогли деокупувати майже 5 тисяч квадратних кілометрів. ЗСУ вже деокупували 3 800 квадратних кілометрів на Харківщині.

Наші захисники звільнили місто Ізюм та поширили звідти відео, як росіяни на вулицях залишили свою техніку. Наші воїни знайшли чимало російських танків. На звільнених територіях техніку окупантів вже навіть відтягують трактори.

Дослідники СІТ також проаналізували, скільки техніки росія втратила на Харківщині. Повідомлялося, що окупанти втратили близько 40 танків та навіть літаки класу Су-34 та Су-25.

Додамо, що загально у війні проти України росія вже втратила 53 300 військових.

До уваги – що зараз відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео