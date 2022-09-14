ЗСУ вдарили по пункту управління окупантів у Херсоні

У пресслужбі оперативного командування "Південь" розповіли про оперативну обстановку на Півдні протягом 13 вересня. Повідомляється, що українська авіація завдала 9 ударів по ворожих позиціях.

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У районі Давидова Броду силами зенітних ракетних підрозділів було знищено ворожий бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 430 вогневих завдань.

Унаслідок цього було вражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах, а також три пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Українській військові продовжують тримати під вогневим контролем логістику окупантів. Зокрема, ворог намагався провести ремонт на Каховському мосту, однак ЗСУ вогнем "відкорегували" спроби окупантів. Повідомляється, що міст непроїзний.

Також ЗСУ завдали удару по понтонній переправі в Дар'ївці, внаслідок чого її подальше використання виключено.

Протягом доби було ліквідовано:

125 окупантів;

5 танків;

9 інших броньованих машин;

3 гаубиці "Мста-Б";

2 самохідні артустановки "Гвоздика";

2 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцирь-С1";

командно-штабну машину;

станцію радіоелектронної боротьби;

4 склади з боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.

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