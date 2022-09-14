Україна з великим успіхом використовує західну зброю

Відповідну заяву під час пресконференції зробив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер. У США заявляють, що не здивовані, що ЗСУ просунулися так швидко.

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"Я думаю, що якщо хтось і був здивований, ґрунтуючись лише на повідомленнях, які ми бачили з погляду реакції російських військових, то, ймовірно, це були росіяни", – заявив Пет Райдер.

Він наголосив, що від початку вторгнення росії українці чудово адаптуються та ефективно використовують свої бойові можливості.

Для нас не дивно, що вони (ЗСУ – 24 канал) так швидко просувалися,

– сказав речник Пентагону.

Пет Райдер заявив, що ЗСУ скористалися військовими можливостями, які відкрилися на полі бою. Він зазначив, що Харківський контрнаступ тому підтвердження.

Також речник Пентагона заявив, що свою роль в успішному контрнаступі зіграли поставки західного озброєння.

У Пентагоні наголосили, що Україні для протидії росії потрібна допомога, яка матиме значення сьогодні та надасть можливість у майбутньому стримувати агресора.

ЗСУ ефективно використовують техніку

Американський генерал зазначив, що під час контрнаступу українські сили ефективно використовують техніку, яка в них є, та змінили динаміку на полі бою.

Пет Райдер зауважив, що українські військові перейняли бойову техніку НАТО, застосувавши загальновійськовий спосіб ведення війни. Також він наголосив, що військові в Україні змогли адаптувати техніку радянських часів до нової тактики й перемогти росіян.

Бригадний генерал наголосив, що українці навчилися користуватися гаубицями M777 і HIMARS та безпілотниками.

Це просто чудова адаптивність на полі бою, щоб мати можливість скористатися наявними можливостями використання не лише обладнання, яке вони вже мали у своєму інвентарі, а й обладнання, яке їм надали США та інші міжнародні партнери,

– сказав Райдер.

Він додав, що українські війська продовжують шукати способи боротьби. На завершення американський генерал сказав, що Україна "з великим успіхом" використовує західну зброю на полі бою.

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