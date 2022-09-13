Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що важливим є розгром угруповання російських військ, на яке країна-агресорка покладала великі сподівання.

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"Саме на Ізюмському напрямку були присутні елітні підрозділи окупантів", – каже Мусієнко.

А зараз ці сили ганебно втекли і залишили велику кількість техніки – це ще й великий психологічний та репутаційний фактор. Успіхи ЗСУ надихають український народ та психологічно б’ють по окупантах,

– додає він.

За словами фахівця, репутаційно, наш контрнаступ розвінчує всі гіпотези про "непереможну" російську армію. Олександр Мусієнко каже, що весь світ бачить, наскільки ефективно Україна проводить контратаки та ще більше вірить у нашу перемогу.

"Ну і звісно, найважливіше – звільнення Харківщини зменшить тиск на Донеччину та унеможливить наступ на наші міста там, тож контрнаступ України вирішив цілу низку питань", – резюмує експерт.

Коротко про важливі нюанси контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Важливе про український контрнаступ