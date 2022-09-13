Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что важен разгром группировки российских войск, на которую страна-агрессорка возлагала большие надежды.
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"Именно на Изюмском направлении присутствовали элитные подразделения оккупантов", – говорит Мусиенко.
А сейчас эти силы позорно сбежали и оставили большое количество техники – это еще и большой психологический и репутационный фактор. Успехи ВСУ вдохновляют украинский народ и психологически бьют по оккупантам,
– добавляет он.
По словам специалиста, репутационно, наше контрнаступление развенчивает все гипотезы о "непобедимой" российской армии. Александр Мусиенко говорит, что весь мир видит, насколько эффективно Украина проводит контратаки и верит в нашу победу.
"Ну и конечно, самое важное – освобождение Харьковщины уменьшит давление на Донетчину и сделает невозможным наступление на наши города там, поэтому контрнаступление Украины решило целый ряд вопросов", – резюмирует эксперт.
Кратко о важных нюансах контрнаступления ВСУ: смотрите видео
Важное об украинском контрнаступлении
- Наши воины быстрыми темпами освобождают Харьковщину от российских оккупантов. 13 сентября они деоккупировали еще три населенных пункта. В ходе успешной наступательной операции защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелеча.
- Всего за несколько дней ВСУ в общей сложности освободили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно большей. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.