Відповідну інформацію повідомили 13 вересня ЗМІ з посиланням на власні джерела. Відомо, що вони відбуватимуться протягом наступних двох тижнів.

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У США пройдуть таємні брифінги, присвячені Україні

Джерела повідомили, що комітет Палати представників із збройних сил проведе брифінг у четвер (ймовірно мовиться про 15 вересня – 24 канал) о 10 годині за східним часом, а комітет Палати представників із закордонних справ – наступного тижня,

– мовиться в повідомленні.

Попередньо відомо, що брифінги проведуть у зв'язку з недавніми успіхами ЗСУ в процесі звільнення територій від російських загарбників.

Ба більше, попередньо відомо, що законодавці наполягають на включенні додаткової допомоги Україні до майбутнього законопроєкту про короткострокове державне фінансування.

Адже поточне фінансування завершується 30 вересня.

США можуть анонсувати новий пакет військової допомоги Україні

Видання Reuters 13 вересня повідомило, що США можуть "найближчими днями" анонсувати новий пакет допомоги Україні.

У цей же день Головнокомандувач ЗСУ провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Генерал Каволі та генерал Міллі, своєю чергою, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні,

– запевнив Залужний.

За даними видання Politico, джерело у Конгресі заявило, що США цього тижня можуть оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на орієнтовно 600 мільйонів доларів.

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