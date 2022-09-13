Цим обстрілом росія оголосила тотальну війну всім цивільним українцям. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Він розповів, що раніше вважав оголошення росії спонсором тероризму другорядним питанням, а першочерговим – надання Україні зброї за підсумками зустрічі "Рамштайн-5". Втім, його думку кардинально змінилася після цих ударів.

Тепер це абсолютний моральний обов'язок Заходу визначити росію як державу-терористку. Особливо враховуючи, що мотиви за цим стоять виключно економічні,

– переконаний Андрій Піонтковський.

Адже американське законодавство вимагає припинити з державою-агресоркою будь-які економічні відносини. Водночас США досі купують титан, уран і різноманітні добрива з росії.

"Це все доведеться припинити, а також ввести санкції проти своїх європейських союзників, які щонайменше до кінця року ще купуватимуть російські енергоресурси", – пояснив публіцист.

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Російський опозиціонер переконаний, що визнання росії державою-терористкою є абсолютно необхідним, оскільки росія не лише скоює воєнні злочини, а й відверто пишається цим.

Український народ зараз знищують за те, що він героїчно захищає Захід від цієї орди. Всі ж розуміють, що якби за планом путіна Київ впав за 4 дні, що б вони витворяли зараз у Балтії та Польщі,

– заявив Піонтковський.

Він вважає, що частина аналітиків на Заході усвідомлюють, що українці виконали їхню роботу – росії тепер не до країн Балтії, у них радше проблема, як відстояти Донецьк з Херсоном.

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