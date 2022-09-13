Этим обстрелом россия объявила тотальную войну всем гражданским украинцам. Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Объявление россии террористом стало важнейшим вопросом

Он рассказал, что ранее считал объявление россии спонсором терроризма второстепенным вопросом, а первоочередным – предоставление оружия Украине по итогам встречи "Рамштайн-5". Впрочем, его мнение кардинально изменилось после этих ударов.

Теперь это абсолютная моральная обязанность Запада определить россию как государство-террориста. Особенно учитывая, что мотивы за этим стоят исключительно экономические,

– убежден Андрей Пионтковский.

Ведь американское законодательство требует прекратить с государством-агрессором какие-либо экономические отношения. В то же время США до сих пор покупают титан, уран и разные удобрения из россии.

"Это все придется прекратить, а также ввести санкции против своих европейских союзников, которые, по меньшей мере, до конца года еще будут покупать российские энергоресурсы", – пояснил публицист.

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Российский оппозиционер убежден, что признание россии государством-террористком абсолютно необходимо, поскольку россия не только совершает военные преступления, но и откровенно гордится этим.

Украинский народ сейчас уничтожают за то, что он героически защищает Запад от этой орды. Все же понимают, что если бы по плану путина Киев пал за 4 дня, что бы они вытворяли сейчас в Балтии и Польше,

– заявил Пионтковский.

Он считает, что часть аналитиков на Западе осознают, что украинцы выполнили их работу – россиянам теперь не до стран Балтии, у них скорее проблема, как отстоять Донецк с Херсоном.

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