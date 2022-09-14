Соответствующую информацию сообщили 13 сентября СМИ со ссылкой на собственные источники. Известно, что они будут проходить в течение двух недель.

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В США пройдут тайные брифинги, посвященные Украине

Источники сообщили, что комитет Палаты представителей по вооруженным силам проведет брифинг в четверг (вероятно говорится о 15 сентября – 24 канал) в 10 часов по восточному времени, а комитет Палаты представителей по иностранным делам – на следующей неделе,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что брифинги проведут в связи с недавними успехами ВСУ в процессе освобождения территорий от российских захватчиков.

Более того, предварительно известно, что законодатели настаивают на включении дополнительной помощи Украине в будущем законопроекте о краткосрочном государственном финансировании.

Ведь текущее финансирование завершается 30 сентября.

США могут анонсировать новый пакет военной помощи Украине

Издание Reuters 13 сентября сообщило, что США могут "в ближайшие дни" анонсировать новый пакет помощи Украине.

В этот же день Главнокомандующий ВСУ провел два телефонных разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, предоставили высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине,

– заверил Залужный.

По данным издания Politico, источник в Конгрессе заявил, что США на этой неделе могут объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на ориентировочно 600 миллионов долларов.

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