Соответствующую информацию 13 сентября сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Также два американских генерала и Главнокомандующий ВСУ провели телефонные разговоры.
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США могут объявить о новом пакете помощи для Украины
Я действительно думаю, что в ближайшие дни вы увидите здесь еще один (пакет военной помощи Украине – 24 канал),
– сказал Джон Кирби.
Более того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что провел два телефонных разговора с:
- Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи;
- а также Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Залужный объяснил, что во время разговора:
- снова поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость;
- проинформировал об оперативной обстановке;
- отметил, что ситуация напряженная, однако полностью контролируется.
Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, предоставили высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине,
– заверил Залужный.
По данным издания Politico, источник в Конгрессе заявил, что США на этой неделе могут объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на ориентировочно 600 миллионов долларов.
Стоит напомнить, что наш министр обороны Алексей Резников заявил, что объявленный транш помощи от США в сфере безопасности для Украины на 675 миллионов долларов будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы.
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