Відповідну інформацію 13 вересня повідомив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі. Також два американські генерали та Головнокомандувач ЗСУ провели телефонні розмови.

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США можуть оголосити про новий пакет допомоги для України

Я справді думаю, що найближчими днями ви побачите тут ще один (пакет військової допомоги Україні – 24 канал),

– сказав Джон Кірбі.

Ба більше, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що провів дві телефонні розмови з:

Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі;

а також Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний пояснив, що під час розмови:

знову подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність;

поінформував щодо оперативної обстановки;

зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.

Генерал Каволі та генерал Міллі, своєю чергою, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні,

– запевнив Залужний.

За даними видання Politico, джерело у Конгресі заявило, що США цього тижня можуть оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на орієнтовно 600 мільйонів доларів.

Варто пригадати, наш міністр оборони Олексій Резніков заявив, що оголошений транш допомоги від США у сфері безпеки для України на 675 мільйонів доларів включатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.

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