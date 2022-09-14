За даними джерел 24 каналу в розвідці, лише одиницям зрадників України вдалося виїхати разом зі своїими новими "друзями". Всіх інших колаборантів після своєї втечі куратори окупованого регіону наказали не пропускати на територію росії.

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Через це на пунктах пропуску утворилися неймовірні черги з тих, хто співпрацював із "військовими адміністраціями" та боїться відповідальності за державну зраду.

Не пускали навіть із російськими паспортами

Прикордонні загони ФСБ бажаючим втекти пояснювали, що наразі пункти здійснюють пропуск військовослужбовців, яких виводять "для перегруповання".

Колаборантам при цьому відмовляли у дозволі на перетин кордону. Мовляв, надійшов наказ забезпечити виведення бронетехніки та учасників бойових дій, а цивільних при цьому пропускати на територію росії заборонено.

Не пускали у росію ФСБшники навіть тих зрадників України, які отримали фейкові російські паспорти.

Таким людям радили повернутися до власних домівок та намагатися ховатися від українського правосуддя.

Колаборантам пообіцяли, що "росія про них не забуде" та невдовзі куратори із ними зв'яжуться, адже незабаром у них нібито буде безліч завдань, пов'язаних зі збором інформації про українських військових.

На всі вмовляння та істерики зрадників про те, що залишатися на підконтрольній Україні території для них дорівнює смерті, росіяни холоднокровно казали, що "нацисти не вбиватимуть, а саджатимуть" і що "народ росії дуже вдячний їм за прояв героїзму".

Колаборанти на Півдні та Сході шоковані своїми перспективами

Неймовірно швидкий наступ ЗСУ на Харківщині продемонстрував всьому світу, що росія є вкрай слабкою державою. Її збройні сили можуть вбивати тисячі цивільних осіб, захоплювати землі за рахунок неймовірної кількості снарядів та заходити у вщент знищені міста, однак при будь-якій серйозній протидії загарбники демонструють "жест доброї волі" або "відступають для перегрупування".

При цьому росіяни у паніці кидають озброєння, залишають своїх товарищів по зброї та тікають, аби лише врятувати своє життя. Командири ж майже всіх рівнів не здатні приймати ніяких рішень через страх відповідальності. Але накивати п'ятами вони завжди встигають ще до погіршення ситуації.

Заколисані наративами російської пропаганди загарбники, колаборанти та бойовики вірили у те, що Україна програє цю війну. Але усвідомлення того, що Сили оборони України здатні не тільки ефективно оборонятися, але й рішуче наступати, підірвало довіру до сили російської армії. Ба більше, колаборанти побачили, що під час масштабної втечі загарбники у жодний спосіб не переймаються долею своїх союзників.

Саме через це на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині колаборанти всерйоз замислилися про свою подальшу долю. Вони зрозуміли, що росіяни покинуть їх у будь-якому випадку, а якщо втекти тут і зараз не вдасться, зробити це під час контрнаступу ЗСУ буде практично неможливо.

Тому зрадники України масово вирішили покинути тимчасово окуповані території. На Донбасі деяким вдається перетнути кордон із росією, адже наразі суттєвої паніки та наступу на цьому напрямку немає. А от у Запорізькій області вікно можливостей для колаборантів вже закривається, бо на блокпостах "чиновників" почали розгортати та відправляти на місця "роботи". Особливо це стосується тих, хто обіймав достатньо серйозні "посади" – "народних мерів", "очільників управління освіти", зрадників-поліцейських та інше. Шансів на те, щоб втекти у росію та не сісти до українських в'язниць, у колаборантів практично немає.