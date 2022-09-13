Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, Сватове перебувало в глибокому тилу тимчасово окупованої території. Тому зрозуміло, що ніякі лінії оборони росіяни там не робили.

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На його думку, окупанти не встигнуть обладнати там оборонні позиції, які будуть пов'язані з іншими лініями. Тим паче погода зараз складна для побудови нових редутів.

Оптимальний варіант наступу – йти від Лимана

Зараз лінія оборони російських окупантів пролягає вздовж Оскільського водосховища. Вона прикриває окупантів від атак українських військ з півночі на південь.

Як вважає Світан, підрозділам ЗСУ зараз буде вигідно йти в контрнаступ з боку Лимана, звідки ще потрібно вибити окупантів. Тоді українські військові зможуть вийти на Сватівський плацдарм – а це значна частина півночі Луганської області. Експерт вважає, що росіяни звідти так само тікатимуть.

Після виходу на сватівський плацдарм ми побачимо таку ж втечу росіян, як це було біля Ізюма. Цей рух допоможе зайти в тил російського угруповання, яке зараз перебуває уздовж Оскільського водосховища. Не забуваймо про героїзм наших військ та талант українських воєначальників. Думаю, Сватівський плацдарм також буде звільнений у найближчий час, –

вважає Світан.

Він додав, що будь-яку оперативну інформацію із зони бойових дій потрібно сприймати критично. До прикладу, дані про те, що окупанти втекли зі Сватового, виявилися хибними. Ймовірно, місцеві мешканці побачили колони росіян, які втікали з Харківського напрямку. Тому й подумали, що окупанти покинули цей населений пункт.

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Додамо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Кремінна зараз повністю пуста від російських окупантів. Місцеві вивісили там український прапор, який три дні вже ніхто не знімає. Однак ЗСУ поки ще не добралися до цього населеного пункту.

Він зазначив, коли ЗСУ зможуть звільнити Лиман, то матимуть всі можливості піти на деокупацію Луганської області.