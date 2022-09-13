Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, Сватово находилось в глубоком тылу временно оккупированной территории. Поэтому понятно, что никакие линии обороны россияне там не делали.

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По его мнению, оккупанты не успеют оборудовать там оборонные позиции, которые будут связаны с другими линиями. Тем более погода сейчас сложна для возведения новых редутов.

Оптимальный вариант наступления – идти от Лимана

Сейчас линия обороны российских оккуапантов пролегает вдоль Оскольского водохранилища. Она прикрывает оккупантов от атак украинских войск с севера на юг.

Как считает Свитан, подразделениям ВСУ сейчас будет выгодно идти в контрнаступление со стороны Лимана, откуда еще предстоит выбить оккупантов. Тогда украинские военные смогут выйти на Сватовский плацдарм – это значительная часть севера Луганской области. Эксперт считает, что россияне оттуда будут так же бежать.

После выхода на Сватовский плацдарм мы увидим такое же бегство россиян, как это было возле Изюма. Это движение поможет зайти в тыл российской группировки, которая сейчас находится вдоль Оскольского водохранилища. Не будем забывать о героизме наших войск и таланте украинских военачальников. Думаю, Сватовский плацдарм также будет освобожден в ближайшее время, –

считает Свитан.

Он добавил, что любую оперативную информацию из зоны боевых действий следует воспринимать критично. К примеру, данные о том, что оккупанты сбежали из Сватового, оказались ложными. Вероятно, местные жители увидели бежавшие с Харьковского направления колонны россиян. Потому и подумали, что оккупанты покинули этот населенный пункт.

Свитан о перспективах ВСУ на севере Луганской области: смотрите видео

Добавим, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Кременная сейчас полностью свободна от российских оккупантов. Местные вывесили там украинское знамя, которое три дня уже никто не снимает. Однако ВСУ пока еще не добрались до этого населенного пункта.

Он отметил, когда ВСУ смогут освободить Лиман, то смогут пойти на деоккупацию Луганской области.