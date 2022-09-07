Вариант сотрудничества с Северной Кореей не удовлетворит запросы кремля в оружии. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратите внимание Это макака с гранатой, – эксперт сообщил, что НАТО никогда не исключало варианта нападения россии.

Эксперт отметил, что первым "звоночком" того, что у россиян не хватает снарядов и у них начнется через некоторое время снарядный голод – стала отгрузка в беларуси первых эшелонов со снарядами для россии.

Если одна страна просит у другой страны снаряды, значит, она прогнозирует снарядный голод. Причем он связан не только с использованием того количества снарядов, которые есть на хранении, но и с возможностью их производства. Следовательно, российская федерация точно понимает, что сделать такое количество снарядов просто не может.

– объяснил специалист.

По его словам, российская экономика в целом и российская военная промышленность в частности сейчас на спаде, также "очень хорошо давят" санкции.

"Поэтому приходится метаться среди своих сателлитов, типа белорусов и каких-то партнеров, к примеру – Северной Кореи. Но КНДР также не сможет передать россии нужное количество снарядов, поскольку нельзя сравнить северокорейское производство и российское – все в разы меньше", – рассказал Свитан.

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По его мнению, северокорейский вариант, по всей вероятности, является одним из альтернативных механизмов поставки китайских боеприпасов россии.

"Однако все сейчас держится под мощным контролем, и я не думаю, что китайцы пошли бы на это. Это быстро прекратят", – резюмировал эксперт.

Сотрудничество россии с КНДР и Ираном: что известно

Глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок оружия в россию. Такие условия заставили москву обратиться за военной помощью к государствам-изгоям.

Недавно стало известно, что россия получила партию иранских беспилотников.

По данным американской разведки, государство-агрессор покупает у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет.

Впоследствии в Белом доме предположили, что россия могла закупить миллионы единиц боеприпасов у Северной Корее. Однако пока нет никаких признаков того, что такое соглашение было заключено.

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