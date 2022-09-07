Такое мнение озвучил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Он заявил, что пока нет "свидетельств того, что покупка действительно состоялась", и нет никаких признаков того, что оружие достигло поля боя.

Важно Сомнительно, что КНДР на это способна, – военный обозреватель о помощи россии

Кирби констатировал, что президент россии владимир путин покупал дроны в Иране. Теперь он собирается покупать артиллерийские снаряды в Северной Корее.

Это показатель того, как сильно его оборонно-промышленный комплекс страдает из-за войны, и степень отчаяния, с которым он обращается за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея.

– констатировал Кирби.

В свою очередь заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что решение купить боеприпасы указывает на то, что россия "продолжает страдать острой нехваткой поставок в Украину, частично из-за экспортного контроля и санкций".

Предоставит ли КНДР оружие россии

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подтвердил, что у россии есть проблемы с боеприпасами. Однако он сомневается, что агрессор закупает их у КНДР. Он пояснил, что сегодня есть только одна логистическая возможность поставки – это железнодорожный мост Дружбы, объединяющий Северную Корею и территорию россии. Если бы происходили такие поставки, это большое количество эшелонов из КНДР невозможно было бы не заметить.

Коваленко отметил, что россия компенсирует недостаток боеприпасов со складов и центров хранения, которые есть на территории Беларуси.

"Российское командование имеет доступ к этим объектам. Только за август было вывезено с территории Беларуси более 12 тысяч тонн боеприпасов. Это подтверждено, это фактическая информация, а не какая-либо конспирология", – сообщил Александр Коваленко.

Он добавил, что в последнее время мы много слышим информации о том, что россия пытается обратиться за помощью. Например, из БПЛА в Иран или за бойцами в КНДР. Однако это все конспирология и никакого факта подтверждения того, что россияне используют иранские БПЛА – нет.