В эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подтвердил, что у россии есть проблемы с боеприпасами. Однако он сомневается, что агрессор закупает их в КНДР.

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Он пояснил, что сегодня есть только одна логистическая возможность поставки – это железнодорожный мост Дружбы, объединяющий Северную Корею и территорию россии. Если бы происходили такие поставки, это большое количество эшелонов из КНДР невозможно было бы не заметить.

Какой-либо повышенной транспортировки из одной страны в другую – не наблюдается. Мы же понимаем, что от спутникового наблюдения никто не может скрыться,

– рассказал Александр Коваленко.

Расстояние в 10 тысяч километров

По словам военного обозревателя, от Уссурийска до границы с Украиной – около 10 тысяч километров. Это множество эшелонов, которые должны доставлять все эти боеприпасы. Россияне не могут логистически справиться с перевозкой боеприпасов из Улан-Удэ на границу с Украиной. А здесь еще и поставки из Северной Кореи.

Коваленко отметил, что россия компенсирует недостаток боеприпасов со складов и центров хранения, которые есть на территории беларуси.

Российское командование имеет доступ к этим объектам. Только за август было вывезено с территории беларуси более 12 тысяч тонн боеприпасов. Это подтверждено, это фактическая информация, а не какая-либо конспирология,

– сообщил Александр Коваленко.

Он добавил, что в последнее время мы много слышим информации о том, что россия пытается обратиться за помощью. Например, с БПЛА в Иран или за бойцами в КНДР. Однако это все конспирология и никакого факта подтверждения того, что россияне используют иранские БПЛА – нет. Когда они появятся, это уже будет совсем другая дискуссия.

"Фактажа уничтожения этого БПЛА нет, равно как и использование боеприпасов. К тому же мы должны понимать, что значительное количество этих боеприпасов, имеющихся в КНДР, имеют происхождение из Китая или локального производства. Оно не совсем отвечает тем требованиям, которые есть в российской армии. Поэтому довольно сомнительно, что Северная Корея могла такую помощь оказывать россии", – подытожил Коваленко.

Смотрите видео: Коваленко о поставках оружия из КНДР в россию

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