В ефірі 24 каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підтвердив, що в росії є проблеми з боєприпасами. Проте він сумнівається, що агресорка закуповує їх в КНДР

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Він пояснив, що сьогодні є тільки одна логістична можливість постачання – це залізничний міст Дружби, який поєднує Північну Корею та територію росії. Якби відбувалися такі постачання, то цю велику кількість ешелонів з КНДР неможливо було б не помітити.

Якогось підвищеного транспортування з однієї країни до іншої – не спостерігається. Ми ж розуміємо, що від супутникового спостереження ніхто не можна сховатися,

– розповів Олександр Коваленко.

Відстань у 10 тисяч кілометрів

За словами військового оглядача, від Уссурійська до кордону з Україною – майже 10 тисяч кілометрів. Це велика кількість ешелонів, які повинні доставляти усі ці боєприпаси. Росіяни не можуть логістично впоратися з перевезенням боєприпасів з Улан-Уде до кордону з Україною. А тут ще й постачання з Північної Кореї.

Коваленко зазначив, що росія компенсує нестачу боєприпасів зі складів та центрів збереження, які є на території білорусі.

Російське командування має доступ до цих обʼєктів. Тільки за серпень було вивезено з території білорусі понад 12 тисяч тонн боєприпасів. Це підтверджено, це фактична інформація, а не якась конспірологія,

– повідомив Олександр Коваленко.

Він додав, що останнім часом ми багато чуємо інформації про те, що росія намагається звернутися за допомогою. Наприклад, з БПЛА до Ірану чи за бійцями до КНДР. Проте це все конспірологія й жодного факту підтвердження того, що росіяни використовують іранські БПЛА – нема. Коли вони зʼявляться, це вже буде зовсім інша дискусія.

"Фактажу знищення цього БПЛА нема, так само як і використання боєприпасів. До того ж ми повинні розуміти, що значна кількість цих боєприпасів, яка є в КНДР, мають походження з Китаю або з локального виробництва. Воно не зовсім відповідає тим вимогам, які є в російської армії. Тому досить таки сумнівно, що Північна Корея могла таку допомогу надавати росії", – підсумував Коваленко.

Дивіться відео: Коваленко про постачання зброї з КНДР до росії

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