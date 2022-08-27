Якщо це відбудеться, Україні потрібно готуватися до затяжної війни, не сподіваючись на трансформації у москві. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Від цивілізації до "залізної завіси"

Експерт вважає, що росія все ще не дійшла до переломної точки. Попри всю проблематику, кремль ще не прийняв свою поразку як таку у війні.

В історичній перспективі вони вже програли, питання лиш в оформленні їхньої капітуляції: хто і коли її буде приймати. путін цього не зробить і він працюватиме над формулою "залізної завіси" за зразком Північної Кореї. У такому режимі цей недорежим і ця недонація можуть прожити доволі довго,

– зауважив оглядач.

На його думку, довговічність путінського режиму визначається минулим російського народу, який звик так жити.

"Вони так жили за сталіна і їхня історія така... Якщо тиран дійде до висновку, що вони мають їсти траву (я про населення), то вони будуть їсти траву. По-іншому росіяни жити не вміють і ніколи не жили", – додав Черник.

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Україні потрібно готуватися до затяжної війни

Експерт зазначив, що філософія справжнього успіху України повинна полягати у двох елементах.

Розпад росії на 15 – 20 країн й видирання у них "ядерного жала". Без цього у нас буде шанс "видихнути"... У сухому залишку – нам треба готуватися до затяжного протиборства. Скажу словами Черчилля: наша мета – мир, але шлях до нього лежить виключно через силу,

– підкреслив оглядач.

Також він не виключив можливості, що пертурбації у кремлі можуть розпочатися вже найближчим часом. Водночас Черник констатує, що Україні не слід сподіватися на можливі зміни, позаяк все залежить від конкретних умов.

Ймовірна хвороба Путіна

Глава військової розвідки України Кирило Буданов ще 13 травня заявляв, у Росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення путінського режиму.

Це пов'язано, зокрема, із незадовільним станом здоров'я російського диктатора. За його словами, у кремлівського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак.

Схожу інформацію надав й російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові, та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.

Крім того, російський диктатор, ймовірно, втрачає зір, має неконтрольований тремор кінцівок та складнощі з рухом. Це було дуже помітно на його зустрічах зі своїм посіпакою, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко є вважає, що поява великої кількості публікацій про те, що президент ворожої Росії Володимир Путін важко хворіє, перебуває на межі смерті чи навіть вже помер на шпальтах західних ЗМІ може бути лише частково дотичною до правди.

Також у Путіна великі неприємності через його вторгнення в Україну. Адже від санкцій страждає не лише економіка Росії та звичайні люди. Під обмеження потрапили й люди з найближчого оточення диктатора.

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