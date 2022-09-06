Росіяни заявили, що їхні військові розгромили німецькі танки Leopard 2A4 та американські БМП M2 Bradley. Але Збройні Сили України ще не мають їх на озброєнні.

Зверніть увагу Вкид фейків та вплив через агентів, – Лещенко пояснив, чим росія намагається вплинути на Захід

Як відреагували в Міноборони

В Міноборони України написали що це була брехня на випередження.

Російські пропагандисти повідомили про знищені на півдні України БМП М2 Bradley та танки Leopard 2А4. Однак рішення про надання Україні цього обладнання не прийнято,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про танки Leopard 2A4 та БМП M2 Bradley

Україна чекає від канцлера Німеччини Олафа Шольца відмашки на пряме постачання танків Leopard 2 для ЗСУ. Танк Leopard 2A4 має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць у світовому рейтингу танків, який складає журнал Military Ordnance, стабільно посідає перше місце.

БМП M2 Bradley теж наразі відсутні на озброєнні ЗСУ. За офіційними даними, Україна навіть не запитувала їх у союзників.

Російські пропагандисти посварилися через свою ж брехню

Радник голови Офісу президента України та журналіст Сергій Лещенко розповів, що один із російських пропагандистів поширив фото нібито розбитого HIMARS. росіянин заявив, що це HIMARS, який начебто знищили російські збройні сили.

Інший російський пропагандист опублікував допис і заявив, що це не є правдою. Бо це не РСЗО, а просто американський військовий тягач, кабіна якого має схожий вигляд. Однак за кабіною перебували не реактивні системи залпового вогню, а фургон, який мав перевозити іншу військову техніку, але не HIMARS.

На кого розраховані російські фейки

На думку Лещенка, такі новини розраховані, наприклад, на аудиторію Південно-Африканської республіки, яка, на жаль, є досить проросійською. Також сюди можна віднести населення Латинської Америки.

Вище керівництво України завжди розповідає, що насправді відбувається, щоб вплинути на суспільну думку та позиції цих держав.

Вас також може зацікавити – росіяни злили свої дані: дивіться відео