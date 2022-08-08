Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України та журналіст Сергій Лещенко. Він зауважив, що одним із таких прецедентів є поширення інформації про нібито знищення HIMARS.
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Посварилися через свою ж брехню
Сергій Лещенко розповів, що один із російських пропагандистів поширив фото нібито розбитого HIMARS. росіянин заявив, що це HIMARS, який начебто знищили російські збройні сили.
Інший російський пропагандист опублікував допис і заявив, що це не є правдою. Бо це не РСЗО, а просто американський військовий тягач, кабіна якого має схожий вигляд. Однак за кабіною перебували не реактивні системи залпового вогню, а фургон, який мав перевозити іншу військову техніку, але не HIMARS.
Виходить, що два пропагандисти посперечалися на одній темі й зробили це у публічному доступі. Нам необхідно більше таких успішних самобичувань,
– зауважив журналіст.
"Нехай перегризуть один одного в прямому ефірі, а ми будемо цьому вдячні", – наголосив експерт.
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На кого розраховані подібні заяви
На думку Сергія Лещенка, такі дії спрямовані не на українську аудиторію. Він зауважив, що українці – свідомі, довіряють Збройним Силам, керівництву й медіа, які досить чітко пояснюють чому це брехня.
За його словами, це було розраховано, наприклад, на аудиторію Південно-Африканської республіки, яка на жаль є досить проросійською. Також сюди можна віднести населення Латинської Америки.
Також він додав, що вище керівництво України працює над цим – пояснює, що насправді відбувається, щоб вплинути на суспільну думку та позиції цих держав. Це складно, але реально.
Сергій Лещенко про "знищений" HIMARS: дивіться відео
Російська пропаганда: про що ще брехали окупанти
- На тимчасово окупованих територіях росіяни ні на день не припиняють поширювати пропаганду. Зокрема, вони почали лякати "масованими обстрілами з боку ЗСУ". Загарбники поширюють пропаганду, адже панічно бояться контрнаступу ЗСУ.
- росія намагається заблокувати постачання нам іноземного озброєння. Для цього пропагандисти розповсюджують фейки про "чорний ринок зброї", але не мають жодних доказів. Так вони прагнуть дискредитувати Україну в очах Заходу.
- окупанти не втомлюються вигадувати собі "перемоги" у війні проти України. У своїх фантазіях вони просуваються та навіть захоплюють нові українські населені пункти. Так, вони заявили про захоплення Авдіївки, а для фейку взяли фото з українськими волонтерами.
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