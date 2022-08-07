штефан повідомила, що палить паспорт, аби довести всім, що залишається у росії. Відео з істеричним шоу поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Вочевидь, пропагандистка остаточно втратила зв'язок з реальністю. Коментуючи те, що тепер вона точно не зможе потрапити до цивілізованого світу, штефан заявила, що чекатиме, коли "весь світ буде Росія".

Так звана журналістка спершу порізала паспорт. Однак не зачепила першу сторінку, бо начебто "не може поглумитися з державних символів". Але цього штефан здалося замало. Вона довела, що дно можна пробити повторно й спалила паспорт в каструлі.

Депутат держдуми росії, погрожує вбити журналіста

Істерики російських пропагандистів не припиняються. Цього разу також "відзначився" аліксєй журавльов – депутат держдуми росії. До слова, раніше він фантазував про "балагани для зоофілів" у ЄС й створеджував, що там нібито ґвалтують черепах.

Тепер журавльов на телебаченні погрожував, що вб'є німецького журналіста. За кадром депутата намагалися заспокоїти, однак він продовжив істерику й волав: "су*а, ми всі прийдемо і вас усіх вб'ємо".

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