штефан сообщила, что сжигает паспорт, чтобы доказать всем, что остается в россии. Видео с истерическим шоу распространили росСМИ, информирует 24 канал.

Заметьте россияне пробили очередное дно войной за "шкуру" ликвидированных оккупантов

Очевидно, что пропагандистка окончательно потеряла связь с реальностью. Комментируя то, что теперь она точно не сможет попасть в цивилизованный мир, штефан заявила, что будет ждать, когда "весь мир будет россия".

Так называемая журналистка сначала порезала паспорт. Однако не задела первую страницу, потому что якобы "не может надругаться над государственными символами". Но этого штефан показалось маловато. Она доказала, что дно можно пробить повторно и сожгла паспорт в кастрюле.

Депутат госдумы россии угрожает убить журналиста

Истерики российских пропагандистов не прекращаются. В этот раз также "отличился" алексей журавлев – депутат госдумы россии. К слову, ранее он фантазировал о "балаганах для зоофилов" в ЕС и утверждал, что там якобы насилуют черепах.

Теперь журавлев на телевидении угрожал, что убьет немецкого журналиста. За кадром депутата пытались успокоить, однако он продолжил истерику и кричал: "су*а, мы все придем и вас всех убьем".

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