Как россияне грызутся за кости своих детей

Это просто квинтэссенция этой позорной войны. Можно сколько угодно взывать о великой империи, "русском мире", восстановлении СССР, но один такой сюжет перечеркивает всю эту фальшивую пропагандистскую стену.

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Уверен, что они еще и резать друг друга за эти деньги начнут. Вот увидите.

Родители ликвидированного российского оккупанта устроили войну за выплаты его смерти: видео

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Парад 200-х на россии

В ряде российских городов в середине июля начали массово хоронить оккупантв, ликвидированных в Украине еще в феврале и марте. Так, их остатки привозят в такие "десантные" центры, как тула, псков, рязань и т.д.

В общей сложности в пятерку российских регионов-лидеров по количеству потерь на войне в Украине входят дагестан, бурятия, краснодарский край, башкортостан и волгоградская область.

Между тем, на многих российских кладбищах разоряют могилы убитых оккупантов, а тех, кто выжил и привез из Украины инвалидность, всячески травят и унижают их же сограждане.

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