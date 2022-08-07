Как россияне грызутся за кости своих детей

Это просто квинтэссенция этой позорной войны. Можно сколько угодно взывать о великой империи, "русском мире", восстановлении СССР, но один такой сюжет перечеркивает всю эту фальшивую пропагандистскую стену.

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Уверен, что они еще и резать друг друга за эти деньги начнут. Вот увидите.

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