Депутат погрожував в прямому ефірі

журавльов, який часто з'являється в ефірах пропагандистів, і відомий тим, що фантазував про "балагани для зоофілів" у ЄС, в яких нібито ґвалтують черепах, заявив про свої злочинні наміри в прямому ефірі, пише 24 канал.

До речі "росія всіх захищає": у кремлі видали нову методичку для ЗМІ

У дусі російських пропагандистів журавльов істерично почав кричати щось про нацизм і попри зауваження товаришів пригрозив фізичною розправою.

Я хочу цьому нацику… а мені начхати (реакція на зауваження за кадром 24 канал)… сказати. Су*а, ми всі прийдемо і вас усіх вб'ємо! Нехай думає,

– сказав депутат держдуми росії.

кремлівський пропагандист євгеній попов не оцінив пориви депутата й сказав, що не можна заявляти про фізичну розправу по телебаченню. У відповідь журавльов продовжив свою дику істерику.

"А мені начхати. А мені начхати! Я туди поїду, якщо його там побачу", – сказав він.

Депутат держдуми росії погрожує вбити німецького журналіста: відео

Слід зазначити, що журавльов, якого звинувачено в порушенні територіальної цілісності України, раніше погрожував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Посіпака путінського режиму говорив, що росія змусить Німеччину прийняти їх "правила" та назвав німецького лідера "виродком".

При цьому депутат держдуми погрожував Німеччині та США ядерною зброєю. Він говорив, що росії байдуже, скільки країн знищувати у разі ядерної війни з НАТО. За його словами, Швеція та Фінляндія, які вирішили стати членами НАТО, мають розуміти, що у росії "всього вистачає".

журавльов відомий і тим, що до початку російського вторгнення в Україну стверджував, що вирушить туди "добровольцем" у перших рядах. Проте на фронт в Україну депутат так і не поїхав.

Та найбільш відомий журавльов тим, що в прямому ефірі на пропагандистському телебаченні задекларував свої марення щодо зґвалтування черепахи.

Раніше – російський ветеран осоромився у прямому ефірі соловйова: дивіться відео