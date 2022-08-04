Текст нової методички оприлюднили на сайті одного з російських так званих "ліберальних" ЗМІ. У ній загарбницьке вторгнення країни-агресорки у нашу державу порівнюється з подіями Першої світової війни.

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Зміст нової кремлівської методички

Головна теза нової інструкції для пропагандистів проста – у XX столітті і зараз росія начебто "була втягнута у військове протистояння" країнами Заходу. Наголошується, що західні держави буцімто постійно розв'язують війни з метою реалізації власних "колоніальних претензій", а бідолашна росія "змушена брати участь, бо заступається за братські народи" і "сваіх нє брасаєт". Як приклад, наводиться "допомога" росії Сербії у 1914 році.

При цьому війну проти України в інструкції називають "сучасною українською кризою". Джерелом цієї "кризи" пропагандисти мають вважати Майдан і події на Донбасі.

"Мешканці низки регіонів, що залишились російськомовними і через це піддаються переслідуванням з боку українських радикалів і офіційної київської влади, не погодились з переворотом і перспективою жити у ворожій до росіян українській державі. Крим заявив про бажання увійти у склад росії, а колишні Донецька і Луганська області проголосили незалежність. Цим вони реалізували міжнародне право націй на самовизначення",

– затверджуються наративи з якоїсь паралельної реальності у методичці.

Прописаний кремлем текст наполегливо радить пропагандистам розповідати своїй аудиторії, що після 2014 року країни Заходу буцімто вирішили "спонсорувати в Україні вирощення за допомогою людиноненависницької ідеології і русофобії декількох поколінь людей, що ненавидять росію і готові вбивати росіян".

Разом з тим роль росії, за методичкою, винятково "мирна". Зокрема, йдеться, що країна-агресорка буцімто усіляко намагалась "погасити конфлікт" але нечемні США начебто "зробили Україну передовою" у протистоянні Заходу і росії.

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До слова, наприкінці інструкція й узагалі нагадує якісь записки божевільного. Підкреслюється, що у найближчому майбутньому по всьому світу буде розвиватися "антиамериканський тренд", і США буцімто невдовзі вже не зможе знайти собі жодного військового чи торгового союзника.

Додамо, що одна з тез методички просто перевершує максимальний рівень цинізму:

"росія (повномасштабним вторгненням в Україну – ред. 24 канал) відстоює не лише свої національні інтереси, свою унікальність, як цивілізації, але й право інших країн на унікальність, на повагу у багатополярному світі",

– диктує пропагандистам кремль.

На тлі всього цього задзеркалля нагадаємо, що росія чинить геноцид українців і повномасштабно вторглась у нашу державу 24 лютого 2022 року, ведучи війну проти нас ще з 2014 року. Країна-агресорка продовжує всипати Україну ракетами та забороненими усіма міжнародними конвенціями снарядами, катувати, ґвалтувати і вбивати цивільне населення. росія тимчасово окупувала території суверенної, незалежної держави, порушуючи усі закони і звичаї війни.

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