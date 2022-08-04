Про це нагадав український лідер Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами.

Важливо Україна вимагає від росії повернути третину закордонного майна колишнього СРСР

"Радянський Союз протримався 70 років. Щось символічне у цьому є", – наголосив Зеленський.

Президент України також закликав російського президента зупинитися і подумати над тим, що залишиться після нього, крім страждань та руйнувань.

Треба думати, що він (путін – 24 канал) залишає на своїй землі, крім пекла. Що буде з російською нацією, що буде з його народом. Але ніхто не пробачить того, що вже зроблено,

– наголосив Зеленський.

російські окупанти не припиняють обстрілів мирних українських міст та вбивств цивільного населення. Вони не припиняють доводити всьому світові, що є звичайними терористами. Україна закликає світ визнати росію державою-спонсором тероризму за її злочини проти українського народу.

Раніше Зеленський наголосив, що юридична реакція на терористичні дії росіян на глобальному рівні вкрай необхідна. І зараз не існує абсолютно жодної причини, яка б могла цю реакцію загальмувати.

Визнання росії державою-терористом: чому це важливо

Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористом. Це означає, що вся російська неонацистська символіка в Україні – під забороною.

Відповідну резолюцію вже ухвалили й у сенаті США, зараз вона чекає на розгляд Державного департаменту.

Литовські парламентарі також одноголосно ухвалили резолюцію, в якій визнали Росію "державою, яка підтримує та здійснює тероризм". Крім того, сейм Литви визнав війну росії проти України геноцидом української нації.

Естонія, а також Канада теж визнали дії російських збройних сил в Україні геноцидом українського народу.

У США вимагають визнати росію країною-терористом: дивіться відео