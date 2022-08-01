Посол України в Великій Британії Вадим Пристайко розповів про те, які шанси є в України, щоб це зробити. За його словами, ця історія дуже давня.
До теми Треба стукати у всі двері, – економіст пояснив, як Україна може стягувати репарації з Росії
Коли розвалився СРСР, то росія нібито запропонувала всім колишнім республікам забути про борги. Мовляв, вона розплатиться з зовнішніми кредиторами, але й забере все, що належить союзу по всьому світу. Єдина республіка, яка спочатку погодилась, але не ратифікувала цю угоду – це Україна,
– сказав Пристайко.
Він пояснив, що наш аргумент був такий: ми не проти, якщо це справедлива домовленість, та хотіли б, щоб нам показали, що саме СРСР винен і які є активи по всьому світу.
росія ніколи нічого не пояснювала
Як зазначив Пристайко, це пояснення від росії ми ніколи не отримували. Всі інші республіки вирішили не дискутувати й просто забути та йти далі. Ми ж вимагали звітності, бо мали за кордоном більше третини всього, що заробив союз.
"Все це залишилось у росії. Ми б хотіли знати і вимагаємо, щоб за всі ці 30 років нам повернули хоча б цю третину. Зокрема, деякі приміщення, на нашу думку, які розташовані тут, були зареєстровані незаконно на росію. Зараз є компанії, які допомагають нам розібратися з цими юридичними складнощами", – пояснив посол.
За його словами, якщо цей позов матиме судову перспективу, то його подадуть від самої держави Україна. росія ж навіть не поділилась інформацією де і яка власність наша знаходиться, що це, які права і скільки це коштує. Ми цю інформацію зараз знайшли. Тепер шукаємо юридичні шляхи, щоб відновити цю справедливість.
В Україні конфісковують майно росіян
- Російські компанії не вивозили своє майно з України, а тепер рахують збитки. Адже ніякою перемогою у війні для них і не пахне. Служба безпеки України повідомляла про те, що за її матеріалами арештовано багато майна російських холдингів на території України. Загальна сума арештована майна складає 4,5 мільярда гривень.
- Зокрема, суд наклав арешт на заклади громадського харчування та земельні ділянки російського мільйонера та ресторатора Олександра Орлова. Він володіє і столичним комплексом Queen.
В Україні також арештували майно кума путіна: дивіться відео