Посол України в Великій Британії Вадим Пристайко розповів про те, які шанси є в України, щоб це зробити. За його словами, ця історія дуже давня.

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Коли розвалився СРСР, то росія нібито запропонувала всім колишнім республікам забути про борги. Мовляв, вона розплатиться з зовнішніми кредиторами, але й забере все, що належить союзу по всьому світу. Єдина республіка, яка спочатку погодилась, але не ратифікувала цю угоду – це Україна,

– сказав Пристайко.

Він пояснив, що наш аргумент був такий: ми не проти, якщо це справедлива домовленість, та хотіли б, щоб нам показали, що саме СРСР винен і які є активи по всьому світу.

росія ніколи нічого не пояснювала

Як зазначив Пристайко, це пояснення від росії ми ніколи не отримували. Всі інші республіки вирішили не дискутувати й просто забути та йти далі. Ми ж вимагали звітності, бо мали за кордоном більше третини всього, що заробив союз.

"Все це залишилось у росії. Ми б хотіли знати і вимагаємо, щоб за всі ці 30 років нам повернули хоча б цю третину. Зокрема, деякі приміщення, на нашу думку, які розташовані тут, були зареєстровані незаконно на росію. Зараз є компанії, які допомагають нам розібратися з цими юридичними складнощами", – пояснив посол.

За його словами, якщо цей позов матиме судову перспективу, то його подадуть від самої держави Україна. росія ж навіть не поділилась інформацією де і яка власність наша знаходиться, що це, які права і скільки це коштує. Ми цю інформацію зараз знайшли. Тепер шукаємо юридичні шляхи, щоб відновити цю справедливість.

В Україні конфісковують майно росіян

Російські компанії не вивозили своє майно з України, а тепер рахують збитки. Адже ніякою перемогою у війні для них і не пахне. Служба безпеки України повідомляла про те, що за її матеріалами арештовано багато майна російських холдингів на території України. Загальна сума арештована майна складає 4,5 мільярда гривень.

Зокрема, суд наклав арешт на заклади громадського харчування та земельні ділянки російського мільйонера та ресторатора Олександра Орлова. Він володіє і столичним комплексом Queen.

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