Для репарації можна взяти заморожені активи Росії

Про це 24 каналу розповів український науковець, економіст Роман Шеремета. Він переконаний, що для цього можна використовувати заморожені активи Росії.

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За його словами, це один з перших механізмів, тому що заморожено більше 300 мільярдів доларів Росії. А якщо ще додати майно російських олігархів, то буде більша сума для репарацій.

Шеремета пояснює, що ці ресурси заморожені різними країнами. Тому треба, щоб в них на законодавчому рівні було прописано, як це можна реалізовувати.

Чи треба для цього визнання Росією капітуляції

"Багато країн-партнерів вже запроваджують такі ініціативи. Відповідно тоді треба чекати до того часу, поки Росія офіційно оголосить капітуляцію. Але вона її може й не оголосити ніколи, бо в Росії все, що б не сталося, подадуть як перемогу", – сказав він.

Економіст переконує, що нам і не потрібно, що Росія оголошувала якусь капітуляцію чи йшла на якісь умови. Україна вже має факт, що російські загарбники зруйнували нашу інфраструктуру, ми маємо розрахунки, скільки це коштує.

Тому ми можемо в судовому порядку з кожною країною, яка має заморожені російські активи, вимагати, щоб це перейшло до нас. Це дуже важливо,

– заявив Шеремета.

Компанії вже мають подавати до суду

За словами економіста, ще один важливий крок – щоб українські компанії подавали в суд через зруйновані росіянами активи. Так, вони зможуть "відбивати" репарації в Росії.

"Тому Треба стукати у всі двері, залучати всіх до цієї справи. І це робити потрібно вже, не чекати, поки закінчиться війна", – підсумував він.

До слова, Велика Британія підтримує ідею про те, що заморожені російські активи можуть бути передані Україні. Там хочуть перейняти приклад Канади та забрати активи росіян, щоб передати їх Україні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни, які опинилися під санкціями, повинні платити за відновлення України, адже вони пов‘язані з режимом Кремля.

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