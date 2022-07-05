Передовсім слід розуміти, що в Україні розробили Fast Recovery план. Він передбачає оперативну відбудову соціальної інфраструктури в нашій державі. А доручили його створити президент Володимир Зеленський, а також глава ОП Андрій Єрмак, передає 24 канал.

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Україні негайно необхідно майже 17,4 мільярда доларів

Слід розуміти, що Fast Recovery передбачає відновлення інфраструктури, яка є критично важливою. Тож і зробити це необхідно якомога швидше. Загальний бюджет, розрахований на реалізацію цього плану, – 17,4 мільярда доларів.

Якщо говорити в цифрах, то вони вражають. На територіях, звільнених від росіян, необхідно відновити 39 030 об'єктів. Серед них:

391 школа;

265 дитячих садочків;

279 лікарень;

об'єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання й електропостачання).



39 тисяч об'єктів потребують негайного відновлення / Інфографіка ОП

Зауважимо, що у Швеції, яка вже й так надала Україні чимало фінансової допомоги, готові спрямувати додаткові кошти. Мовиться про 6 мільйонів євро, які підуть саме на відновлення інфраструктури, зруйнованої ворогом. Про це заявила представниця уряду під час конференції.

Тим часом у Португалії вирішили сприяти відбудові шкіл, які ворог знищив у Житомирі. Мовиться про 70 будівель, які, передав міністр освіти Жоао Кошта, потребують різного ступеня відновлення.

Що стосується інших об'єктів, то тут ідеться про житлову інфраструктуру. Здебільшого це як багатоповерхові, так і приватні будинки. Їх слід відновити, щоб люди мали можливість повернутись до своїх помешкань.

На нас чекає багато роботи, але ми впевнені, що зможемо втілити всі найкращі світові практики та технологічні рішення для того, аби швидко й сучасно відбудувати наші міста та містечка,

– підкреслив Кирило Тимошенко

Приблизна оцінка збитків – 700 мільярдів доларів

Крім нагального, є ще й загальний напрямок. Якщо говорити про відновлення, а також трансформацію нашої держави, то знадобиться колосальна сума. За попередніми, поверховими підрахунками – понад 700 мільярдів доларів США.



Росіяни уже зруйнували майже 2000 багатоповерхівок / Інфографіка ОП

Оскільки сума колосальна, а міжнародні партнери розуміють, що очікувати репарацій від Росії можна буде вічність, уже працюють над альтернативою. Так, прем'єрка Литви закликала ЄС опрацювати механізм. Згідно з ним, Україна могла б отримувати підсанкційні активи країни-агресорки. Це б суттєво допомогло наповнити казну та пришвидшити відбудову нашої держави. Зауважимо, що відповідну ініціативу раніше озвучували у МЗС Великої Британії.

У Швейцарії під час конференції вирішили подвоїти фінансову підтримку нашої держави. До кінця 2023 року нам надаватимуть понад 100 мільйонів франків.

Оскільки до відбудови нашої держави долучатимуться міжнародні партнери, то в них Україна хоче перейняти лише найкраще. Мовиться про напрацювання з усього світу, які дозволяють оптимізувати процес, покращити якість будівництва, а також безпеку. В Офісі Президента наголошують, що для них важливі:

безпека;

технологічність;

дотримання екологічних стандартів;

запровадження "зелених технологій";

безбар'єрність;

прозорість;

максимальне залучення проєктів в економіку держави.

Грамотний та ефективний процес дозволить створити нові робочі місця. Також з'явиться низка виробництв і локалізацій бізнес-проєктів партнерів у нашій державі.

Варте уваги – у Лондоні у 2023 році відбудеться конференція з відновлення України: дивіться відео