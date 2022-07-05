Прежде всего, следует понимать, что в Украине разработали Fast Recovery план. Он предусматривает оперативное восстановление социальной инфраструктуры в нашем государстве. А поручили его создать президент Владимир Зеленский, а также глава ОП Андрей Ермак.

Читайте также На восстановление Украины нужно 750 миллиардов долларов: на это планируют забирать активы россиян

Украине немедленно необходимо почти 17,4 миллиарда долларов

Следует понимать, что Fast Recovery предполагает восстановление инфраструктуры, которая критически важна. Поэтому и сделать это необходимо как можно скорее. Общий бюджет, рассчитанный на реализацию этого плана – 17,4 миллиарда долларов.

Если говорить в цифрах, они поражают. На территориях, освобожденных от россиян, необходимо восстановить 39 030 объектов. Среди них:

391 школа;

265 детских садов;

279 больниц;

объекты ЖКХ (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение).



39 тысяч объектов нуждаются в немедленном восстановлении / Инфографика ОП

Отметим, что в Швеции, которая и так предоставила Украине немало финансовой помощи, готовы направить дополнительные средства. Речь идет о 6 миллионах евро, которые пойдут именно на восстановление инфраструктуры, разрушенной врагом. Об этом заявила представитель правительства во время конференции.

Между тем, в Португалии решили способствовать восстановлению школ, которые враг уничтожил в Житомире. Речь идет о 70 зданиях, которые, передал министр образования Жоао Кошта, нуждаются в разной степени восстановления.

Что касается других объектов, то здесь говорится о жилой инфраструктуре. В основном это как многоэтажные, так и частные дома. Их следует восстановить, чтобы люди имели возможность вернуться в свои дома.

Нас ждет много работы, но мы уверены, что сможем воплотить все лучшие мировые практики и технологические решения для того, чтобы быстро и современно отстроить наши города,

– подчеркнул Кирилл Тимошенко

Приблизительная оценка убытков – 700 миллиардов долларов

Кроме неотложного есть еще и общее направление. Если говорить о восстановлении, а также трансформации нашего государства, то потребуется колоссальная сумма. По предварительным, поверхностным подсчетам – более 700 миллиардов долларов США.



Россияне уже разрушили почти 2000 многоэтажек / Инфографика ОП

Поскольку сумма колоссальная, а международные партнеры понимают, что ждать репараций от России можно будет вечность, уже работают над альтернативой. Так, премьер Литвы призвала ЕС проработать механизм. Согласно ему, Украина могла бы получать подсанкционные активы страны-агрессора. Это существенно помогло бы наполнить казну и ускорить восстановление нашего государства. Отметим, что соответствующую инициативу ранее озвучивали в МИД Великобритании.

В Швейцарии во время конференции решили удвоить финансовую поддержку нашего государства. До конца 2023 года нам будет предоставляться более 100 миллионов франков.

Поскольку к восстановлению нашего государства будут приобщаться международные партнеры, то у них Украина хочет перенять только лучшее. Речь идет о наработках со всего мира, которые позволяют оптимизировать процесс, улучшить качество строительства, а также безопасность. В Офисе Президента отмечают, что для них важны:

безопасность;

технологичность;

соблюдение экологических стандартов;

введение "зеленых технологий";

безбарьерность;

прозрачность;

максимальное вовлечение проектов в экономику государства.

Грамотный и эффективный процесс позволит создать новые рабочие места. Также появятся ряд производств и локализаций бизнес-проектов партнеров в нашем государстве.

Достойно внимания – в Лондоне в 2023 году состоится конференция по восстановлению Украины: смотрите видео