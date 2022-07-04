В Лугано началась конференция по восстановлению Украины. Наши друзья уже активно работают над тем, чтобы после победы над российскими оккупантами наше государство "встало на ноги" как можно скорее.

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Сколько нужно денег для восстановления Украины

Безумные обстрелы россиян мирных украинских городов и гражданской инфраструктуры нанесли нашей стране большой ущерб. Уже сейчас раздаются оценки, что для обновления Украины нужно 750 миллиардов долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что помощь друзей крайне важна, но основным "спонсором" восстановления нашего государства должны стать оккупанты.

"Мы считаем, что замороженные активы России по разным ценам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Второй источник восстановления – это гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров. Третьи или четвертые источники – это инвестиции частного сектора, а также внебюджетные взносы частных лиц и корпораций", – сказал Шмыгаль.

Россияне не прекращают обстрелы и наступательные действия, поэтому сумма, которая потребуется для восстановления Украины, может расти.

Конференция по восстановлению Украины: фото

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