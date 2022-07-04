Всего на десятилетие было разработано 850 проектов. Ежегодный прирост реального ВВП составит 7%.
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Украина станет магнитом для инвестиций
План называется "Сильная европейская страна – магнит для иностранных инвестиций". Он направлен на ускорение устойчивого экономического роста Украины. Инициатива базируется на 5 основных принципах:
- постепенное развитие;
- наращивание справедливого благосостояния;
- интеграция в ЕС;
- восстановление лучше, чем было;
- стимулирование частных инвестиций
Большинство проектов, 580, запланированных на 2023-2025 год, в течение 2026-2032 осуществят 270 инициатив. В конечном итоге Украина должна входить в топ-25 индекса экономической сложности стран и в топ-25 индекс человеческого капитала.
Ожидаемые результаты плана / Скриншот с сайта
Конкретные программы
Разработали конкретные программы для плана и рассчитали финансирование. Детали каждого проекта описаны на сайте восстановления.
- Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры – 150 – 250 миллиардов долларов.
- Расширение и интеграция логистики в ЕС – 120 – 160 миллиардов.
- Энергетическая независимость и зеленый курс – 130 миллиардов.
- Обеспечение макрофинансовой стабильности – 60 – 80 миллиардов.
- Обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 миллиардов.
Кстати, подать свою идею касательно проекта может каждый желающий. Сделать это можно онлайн.
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