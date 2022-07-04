Загалом на десятиріччя розробили 850 проєктів. Щорічний приріст реального ВВП становитиме 7%.

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Україна стане магнітом для інвестицій

План називається "сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій". Він спрямований на прискорення стійкого економічного зростання України. Ініціатива базується на 5 основних принципах:

поступовий розвиток;

нарощування справедливого добробуту;

інтеграція в ЄС;

відбудова кращого, ніж було;

стимулювання приватних інвестицій.

Більшість проєктів, 580, заплановані на 2023 – 2025 рік, протягом 2026 – 2032 здійснять 270 ініціатив. У кінцевому результаті Україна має входити до топ-25 індексу економічної складності країн та до топ-25 індексу людського капіталу.



Очікувані результати плану / Скриншот із сайту

Конкретні програми

Вже розробили конкретні програми для плану та розрахували фінансування. Деталі кожного проєкту описані на сайті відбудови.

Відновлення та модернізація житла та інфраструктури – 150 – 250 мільярдів доларів.

Розширення та інтеграція логістики з ЄС – 120 – 160 мільярдів.

Енергетична незалежність та зелений курс – 130 мільярдів.

Забезпечення макрофінансової стабільності – 60 – 80 мільярдів.

Забезпечення конкурентного доступу до капіталу – 75 мільярдів.

До речі, подати свою ідею щодо проєкту може кожен охочий. Зробити це можна онлайн.

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