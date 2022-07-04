В частности, президент отметил, что российские оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. В качестве примеров Владимир Зеленский привел уничтожение школ, больниц и жилых домов.

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Россияне разрушают украинские школы

Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты разрушили 2 102 образовательных объекта, большинство из которых – школы, а также университеты и детские сады.

Глава государства подчеркнул, что разрушение россиянами таких зданий является сознательным разрушением образовательного пространства, где происходит социализация детей.

Все наши общества только отошли от пандемии COVID, когда долгое время обучение было дистанционным. Как только все начало восстанавливаться, только дети могли оказаться в привычном пространстве общения, друзей, учебе, как пришла Россия и своими ударами пытается сказать, что у нас вообще не будет этого пространства,

– подчеркнул президент.