Для репарации можно взять замороженные активы России

Об этом 24 каналу рассказал украинский ученый, экономист Роман Шеремета. Он уверен, что для этого можно использовать замороженные активы России.

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По его словам, это один из первых механизмов, потому что заморожено более 300 миллиардов долларов России. А если добавить имущество российских олигархов, то будет большая сумма для репараций.

Шеремета объясняет, что эти ресурсы заморожены разными странами. Поэтому нужно, чтобы у них на законодательном уровне было прописано, как это можно реализовать.

Нужно ли для этого признание Россией капитуляции

"Многие страны-партнеры уже вводят такие инициативы. Соответственно тогда нужно ждать до тех пор, пока Россия официально объявит капитуляцию. Но она ее может и не объявить никогда, потому что в России все, что бы ни случилось, подадут как победу", – сказал он.

Экономист убеждает, что нам и не нужно, что Россия объявляла какую-нибудь капитуляцию или шла на какие-то условия. У Украины уже есть факт, что российские захватчики разрушили нашу инфраструктуру, у нас есть расчеты, сколько это стоит.

Поэтому мы можем в судебном порядке с каждой страной, имеющей замороженные российские активы, потребовать, чтобы это перешло к нам. Это очень важно,

– заявил Шеремета.

Компании уже должны подавать в суд

По словам экономиста, еще один важный шаг – чтобы украинские компании подавали в суд из-за разрушенных россиянами активов. Так они смогут "отбивать" репарации у России.

"Поэтому нужно стучать во все двери, привлекать всех к этому делу. И это делать нужно уже, не ждать, пока закончится война", – подытожил он.

К слову, Великобритания поддерживает идею о том, что замороженные российские активы могут быть переданы Украине. Там хотят последовать примеру Канады и забрать активы россиян, чтобы передать их Украине.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что оказавшиеся под санкциями россияне должны платить за восстановление Украины, ведь они связаны с режимом Кремля.

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